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Латвия вводит запрет на покупку недвижимости гражданами и юрлицами РФ и Белоруссии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон, запрещающий российским и белорусским юрлицам, а также гражданам этих стран приобретать недвижимость в республике, сообщила пресс-служба латвийского парламента.

Сообщается, что запрет вводится "в целях укрепления национальной безопасности и предотвращения возможных угроз ее интересам".

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"Его предполагается распространить на юридические лица, в которых граждане этих стран владеют не менее чем 25% акций (долей), в которых фактическими владельцами являются граждане России или Белоруссии, а также на юридические лица, созданные на территории России или Белоруссии. Запрет будет распространяться на сделки, заключенные после вступления в силу настоящего закона", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в отношении граждан РФ и Белоруссии запрет не будет действовать в случае, "если приобретается единственное жилище, а у приобретателя есть постоянный вид на жительство, выданный до вступления закона в силу, или имеется статус постоянного жителя Евросоюза". Помимо этого исключение сделано для случаев, когда недвижимое имущество наследуется родственниками или признается собственностью по решению суда.

При этом подчеркивается, что "незнание закона стороной сделки не освобождает ее от обязанности его соблюдать. Лица должны выбирать субъектов сделки, которые соответствуют критериям закона, и не могут ссылаться на незнание положений закона. Следовательно, потенциальный продавец недвижимости должен будет оценить, с кем он заключает договор купли-продажи, и должен учитывать последствия, определяющие, что данная сделка не будет действительна по закону".

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