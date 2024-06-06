Эстония хочет ограничить право покупки недвижимости для граждан РФ и Белоруссии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг приступило к рассмотрению вопроса об ограничении права покупки недвижимости гражданам России и Белоруссии, сообщил глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс.

"Мы работаем над программой действий правительства по снижению риска использования приобретаемой недвижимости в целях разведки, диверсий или иной антиэстонской деятельности", - сообщил он журналистам.

По словам министра, "если в настоящее время существуют ограничения на покупку приграничных земель, то в будущем эти ограничения затронут территорию всей Эстонии".

Глава МВД отметил, что данный вопрос является юридически сложным, и правительство намерено продолжить его обсуждение.