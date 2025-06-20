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Иракская шиитская группировка обещает дать ответ в случае нападения на Хаменеи

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В иракской шиитской военизированной группировке "Харакат ан-Нуджаба" заявили, что ее бойцы будут атаковать войска, дипломатов и объекты США в Ираке, если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи как-либо пострадает в случае нападения, передает в пятницу NBC.

По данным телеканала, лидер группировки Акрам аль-Кааби заявил, что если Хаменеи нанесут вред, то американские лица и интересы в Ираке станут законными целями.

NBC напоминает, что власти США ранее внесли "Харакат ан-Нуджаба" и аль-Кааби в Особый список глобальных террористов (SDGT). В Вашингтоне полагают, что группировка присягнула на верность Хаменеи.

Накануне духовный лидер иракских шиитов аятолла Али ас-Систани предостерег от попыток ликвидировать аятоллу Хаменеи.

Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью ABC News, что, по его мнению, ликвидация Хаменеи могла бы привести к завершению конфликта.

"Это не приведет к эскалации конфликта, это, напротив, приведет к его завершению", - заявил премьер, комментируя сообщения западных СМИ о том, что президент США Дональд Трамп отверг идею Израиля о возможной ликвидации аятоллы, так как это может привезти к эскалации ситуации.

Хроника 13 – 20 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Али Хаменеи Биньямин Нетаньяху Ирак Иран Израиль
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