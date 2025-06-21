КСИР заявил, что Иран при очередном ударе по Израилю использовал ударные БПЛА

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в ходе удара по Израилю в ночь на субботу задействовал ударные БПЛА, беспилотники-камикадзе и высокоточные ракеты, сообщает Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

"В КСИР отметили, что пустили в ход группы ударных беспилотников и беспилотников-камикадзе Shahed 136, и высокоточные ракеты, на жидком и на твердом топливе, чтобы наносить удары по центру оккупированных палестинских территорий, по аэропорту имени Бен-Гуриона, военным целям, по логистическим и пунктам управления армии сионистского режима", - информирует агентство.

В КСИР заверили, что цели уничтожены, и что израильские ПВО потерпели неудачу при попытке сбить иранские дроны, которые барражировали ночью над атакуемыми районами.

Press TV уточняет, что КСИР атаковал цели в районе Тель-Авива и Хайфы. Кроме того, напоминает телеканал, в пятницу иранские военные нанесли удар по киберцентру в израильском городе Беэр-Шева и по штаб-квартире телевизионного "14 канала", перед обстрелом которого КСИР обнародовал предупреждение о необходимости эвакуироваться.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.