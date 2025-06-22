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Иранские СМИ сообщают, что объекты, которые подверглись авиаударам США, были заранее эвакуированы

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Еще до нанесения США ударов по ядерным объектам Ирана они были эвакуированы, сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

В сообщении говорится, что "три иранских ядерных объекта были эвакуированы некоторое время назад".

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В то же время, региональные власти подтвердили нанесение американскими ВВС ударов по районам расположения объектов.

"Несколько часов назад (...) часть территории ядерного полигона Фордо была атакована вражескими военно-воздушными силами", - сообщили местные власти.

Агентство Mehr информирует о работе средств ПВО в Исфахане и Кашане, взрывах, которые были слышны в Натанзе и Исфахане.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана.

"Мы провели очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз, Исфахан. Все наши самолеты покинули иранское воздушное пространство", - написал он в Truth Social.

В посте о предстоящем обращении Трамп прикрепил сообщение из социальных сетей: "С Фордо покончено".

Фордо - завод по обогащению ядерного топлива, расположен рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землёй. По оценкам, глубина залегания составляет около 80-100 м.

Дональд Трамп Иран США Тегеран
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