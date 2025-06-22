Ядерный регулятор Саудовской Аравии не выявил повышения уровня радиации в регионе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - По данным Комиссии по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии, после ударов США по трем ключевым иранским ядерным объектам в арабских государствах Персидского залива радиоактивных следов не обнаружено.

"Не было обнаружено никакого радиоактивного воздействия на окружающую среду Королевства и арабских государств Персидского залива в результате нанесения американскими военными ударов по ядерным объектам Ирана", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о нанесении ударов по трем ядерным объектам в Иране.

"Мы провели очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз, Исфахан. Все наши самолеты покинули иранское воздушное пространство", - написал он в соцсети Truth Social, добавив, что с "Фордо было покончено".