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Глава МВФ сочла, что удары США по Ирану могут иметь риски, выходящие за рамки энергетики

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Удары США по Ирану могут потенциально иметь более широкие последствия, выходящие за рамки энергетики, поскольку глобальная неопределенность растет, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в условиях крайне неопределенной обстановки", - сказала она в интервью Bloomberg TV в понедельник.

Самая значительная реакция произошла в ценах на энергоносители, за которыми МВФ внимательно следит, но "могут быть вторичные и третичные последствия", отметила Георгиева. По ее словам, усиление турбулентности, которое влияет на экономические перспективы в крупных странах, может стать "триггером для пересмотра в сторону понижения прогноза роста мировой экономики".

МВФ в апреле уже ухудшил оценку подъема глобальной экономики в текущем году до 2,8% с ранее ожидавшихся 3,3%. К такому решению аналитиков подтолкнул всплеск неопределенности в мировой экономике из-за тарифных войн, спровоцированных политикой новой американской администрации, на фоне и без того скромной динамики четвертого квартала 2024 года, говорилось в обзоре фонда.

Георгиева заявила, что первые два квартала 2025 года показали, что такая тенденция сохраняется, и хотя мировая экономика, скорее всего, избежит рецессии, усиление неопределенности будет сдерживать перспективы роста.

Она заявила, что МВФ в первую очередь изучает, как разворачивающийся конфликт повлияет на премии за риск в нефтегазовой отрасли.

"Посмотрим, как будут развиваться события", - сказала Георгиева, добавив, что она следит за тем, не возникнут ли перебои в поставках энергоносителей, которые могут распространиться на другие страны. "Я молюсь, чтобы этого не произошло", - добавила она.

Что касается экономики США, по мнению главы МВФ, в стране продолжается дезинфляция. Тем не менее, Федеральная резервная система не чувствует себя достаточно комфортно, чтобы снижать процентные ставки прямо сейчас.

"Мы ожидаем, что к концу года ФРС, возможно, примет решение, что пришло время для некоторой корректировки процентных ставок в сторону понижения", - сказала Георгиева. Она указала на хорошую ситуацию на рынке труда США и уверенный рост заработной платы, что оказывает поддержу потребителям.

В то же время она предупредила, что чем больше волатильности, тем хуже ситуация для бизнеса. "Что происходит, когда есть неопределенность? Инвесторы не инвестируют, потребители не потребляют, и это сдерживает перспективы роста экономики", - отметила глава МВФ.

В ночь на воскресенье армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам. Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и мирно урегулировать остающиеся разногласия.

Иран США МВФ Кристалина Георгиева
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