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В Кремле заявили, что события на Ближнем Востоке не помешают диалогу РФ-США

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ситуация на Ближнем Востоке не будет мешать диалогу России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это разные направления. Мы имеем наши партнерские отношения, стратегического партнерства с Ираном, но и занимаемся восстановлением наших отношений с Соединенными Штатами. И то, и другое - очень важные направления", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого он выложил в своем телеграм-канале.

Песков продолжил: "И от нашего диалога с американцами также зависит, скажем так, возможность выхода на урегулирование по многим другим направлениям. Поэтому вряд ли что-то будет мешать, одно будет мешать другому".

Так Песков ответил на вопрос, как могут сказаться события на Ближнем Востоке на двусторонних российско-американских отношениях.

При этом Песков отметил, что "состоявшиеся удары (удары США по Ирану - ИФ) беспрецедентные". "Мы пока, никто не понимает тех последствий, которые наступят, а последствия будут негативные", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране.


Дмитрий Песков Иран США
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