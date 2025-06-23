Трамп призвал проверить слова Медведева о готовности ряда стран поставить ядерный боекомплект Ирану

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что нужно изучить заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о готовности некоторых стран передать Ирану ядерный боекомплект.

"Слышал ли я бывшего президента России Медведева, который невзначай упомянул слово "ядерный" и сказал, что он и другие страны могли бы поставить ядерные боеголовки Ирану? Сказал ли он в самом деле так или это просто плод моего воображения?" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Если он это сказал, и такое подтвердится, дайте мне знать незамедлительно. Слово "ядерный" нельзя использовать как бы ненароком", - продолжил президент.

Накануне Медведев заявил в телеграм-канале, что американские удары по иранским ядерным объектам почти не нанесли им ущерба, но теперь Тегеран продолжит работу над получением ядерного оружия.

Также Медведев отметил, что "ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект".