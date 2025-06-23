Вылетевший из Москвы в Доху рейс Qatar Airways перенаправлен в Стамбул

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский рейс Qatar Airways, вылетевший из московского "Шереметьево" в Доху, перенаправлен в Стамбул, сообщается на портале FlightRadar24.

Boeing 777 авиакомпании вылетел в 18:02 по московскому времени (с опозданием почти на час), в настоящее время он пролетает над воздушным пространством Румынии.

Ранее в понедельник власти Катара объявили о временном закрытии воздушного пространства страны из соображений безопасности.

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявлял, что катарские средства ПВО успешно отразили иранскую ракетную атаку на американскую военную базу "Аль-Удейд".