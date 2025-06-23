Ирак, ОАЭ и Кувейт закрыли свое воздушное пространство

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ирак, ОАЭ и Кувейт приостановили полеты в своем воздушном пространстве на фоне ракетной атаки Ирана на американскую военную базу "Аль-Удейд" в Катаре, передают в понедельник западные СМИ.

"Воздушное пространство Объединённых Арабских Эмиратов закрыто (...) согласно данным сервиса FlightRadar", - сообщает NBC.

Телеканал отмечает, что на такие же меры пошли власти Ирака.

"Кувейт приостанавливает полеты в воздушном пространстве до дальнейшего уведомления в качестве меры предосторожности, следуя аналогичным шагам, предпринятым соседними странами в связи с региональной обстановкой", - цитирует Kuwait Times заявление Главного управления гражданской авиации Кувейта.

В понедельник иранские военные запустили ракеты по военной базе США в Катаре. По сообщениям ближневосточных СМИ, в рамках операции под названием "Весть о победе", было выпущено как минимум шесть ракет по американским объектам. По неподтвержденным данным СМИ, удар был нанесен также по военной базе США в Ираке.