США не хотят больше военных действий на Ближнем Востоке, но при необходимости готовы к эскалации

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В администрации США ждали ответных мер Ирана после ударов по его ядерным объектам, но Белый дом не желает разрастания боевых действий в регионе, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на источник.

"Высокопоставленный представитель Белого дома сказал CNN, что администрация президента США Дональда Трампа ждала ответа Тегерана после удара по иранским ядерным объектам в выходные, и что президент не хочет больше военных действий в регионе", - информирует телеканал.

В то же время собеседник СМИ заявил, что Трамп готов усилить военное вмешательство США в события на Ближнем Востоке в случае необходимости.

Также источник отметил, что, по первоначальным оценкам, выпущенные в понедельник иранские ракеты не поразили цели.

По данным CNN, в понедельник вечером в Вашингтоне должна пройти встреча Трампа с представителями сферы нацбезопасности США.

В понедельник иранские военные запустили ракеты по военной базе США "Аль-Удейд" в Катаре. По сообщениям ближневосточных СМИ, в рамках операции под названием "Весть о победе", было выпущено как минимум шесть ракет по американским объектам.