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США заранее знали о готовящейся Ираном атаке по базе "Аль-Удейд" в Катаре

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Власти США заранее располагали информацией о том, что Иран готовит удар по авиабазе США "Аль-Удейд" в Катаре, сообщает Axios со ссылкой на источник.

"Источник, знакомый с вопросом, заявил Axios, что Иран координировал свою атаку на базу ВВС "Аль-Удейд" с Катаром, и администрация президента США Дональда Трампа заблаговременно знала об угрозе", - информирует портал.

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Другой источник утверждал, что у США было "очень хорошее предварительное оповещение" об ударе.

Ранее в понедельник издание The New York Times со ссылкой на иранские источники передавало, что Тегеран заранее предупредил Катар о предстоящих ударах по американской военной базе в стране, чтобы свести к минимуму число возможных жертв.

В свою очередь сотрудник Минобороны США подтвердил Axios факт ракетного обстрела этой базы Ираном.

"Я могу подтвердить, что сегодня база "Аль-Удейд" подверглась обстрелу ракетами малой и средней дальности, стартовавшими из Ирана. В данный момент сообщений о пострадавших среди американцев нет", - сказал он.

Хроника 13 – 23 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Катар США Иран Аль-Удейд
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