Латвия приостановила въезд фур на единственном доступном для них КПП на границе с Белоруссией

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Латвия закрыла для въезда из Белоруссии единственный доступный для автомобильных грузоперевозок пограничный пункт пропуска на латвийско-белоруской границе, сообщает в пятницу Государственный таможенный комитет республики Белоруссии.

"С 15:00 26 июня латвийская сторона в пункте пропуска "Патерниеки" (сопредельный белорусский "Григоровщина") не принимает грузовые транспортные средства, следующие на выезд из Беларуси. По информации сопредельной стороны, причиной послужила неисправность программного обеспечения", - говорится в сообщении.

"Прогнозов на восстановление работоспособности пока не поступало", - добавили там.

Сообщается, что выезда из Белоруссии в Латвию ожидает 570 грузовиков.

Латвия 19 сентября 2023 года закрыла погранпереход "Силене" ("Урбаны"), оставив на границе с Белоруссией лишь один функционирующий пункт пропуска - "Патерниеки" ("Григоровщина").