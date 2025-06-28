Трамп полагает, что смог бы урегулировать конфликт с КНДР в случае его возникновения

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет добиться урегулирования конфликта с Северной Кореей, если таковой возникнет, благодаря личным хорошим отношениям с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Если возникнет конфликт... Я с ним (Ким Чен Ыном - ИФ) очень, очень хорошо лажу, и мы добьемся разрешения конфликта с Северной Кореей", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он добавил: "У меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном, и я действительно отлично с ним ладил".

Ответы президента прозвучали в связи с просьбой журналиста подтвердить сообщение специализирующегося на проблемах КНДР американского новостного сайта NK News о том, что американский президент подготовил письмо Ким Чен Ыну, направленное на возобновление каналов связи между Вашингтоном и Пхеньяном, которое северокорейские дипломаты в Нью-Йорке отказались принять.