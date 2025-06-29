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В Литве заявили о создании в Прибалтике региональной оборонной коалиции в рамках НАТО

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Прибалтийские страны сформировали региональную оборонную коалицию в НАТО, заявила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

"Литва вместе с другими странами-соседями НАТО реализует беспрецедентное региональное решение. Вместе с региональными партнерами мы сформировали оборонительную коалицию, которая посылает недвусмысленный сигнал о том, что восточная граница НАТО едина и неделима, и мы будем защищать ее сообща всеми необходимыми средствами", - сказала Шакалене, комментируя скоординированный выход Литвы, Латвии и Эстонии из Оттавской конвенции, ее цитирует пресс-служба литовского Минобороны.

Она подчеркнула, что "противопехотные мины являются эффективной и экономически выгодной мерой обороны, которая позволяет остановить передвижение пехоты противника и сформировать прочную и устойчивую линию обороны, способную блокировать силы вторжения".

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"Наши вооруженные силы должны обладать гибкостью и свободой для использования всех имеющихся средств для эффективного отражения агрессии и защиты восточного фланга альянса", - добавила глава литовского военного ведомства.

27 июня Литва, Латвия и Эстония совместно уведомили оставшиеся государства-члены ООН о выходе из конвенции о противопехотных минах (Оттавская конвенция). Выход вступит в силу через шесть месяцев после подачи этих документов.

Ранее сообщалось о том, что Литва, Латвия и Эстония приняли соответствующие документы о выходе из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, принятой 18 сентября 1997 года в Оттаве, Канада. Решение денонсировать Оттавскую конвенцию также поддержали парламенты Польши и Финляндии.

Прибалтика Литва Довиле Шакалене НАТО
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