Президент Киргизии и глава МИД РФ обсудили сотрудничество двух стран

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает в воскресенье пресс-служба киргизского лидера.

Как отметили в пресс-службе, Жапаров обсудил с главой МИД РФ актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений.

По ее данным, Жапаров подчеркнул, что Киргизия придает приоритетное значение развитию многопланового сотрудничества с РФ, которое последовательно укрепляется в духе союзничества и стратегического партнерства.

"Россия остается важнейшим торгово-экономическим партнером Кыргызстана. Прямые инвестиции из России демонстрируют положительную динамику, а РФ продолжает оставаться крупнейшим инвестором в экономику страны", - отметил Жапаров.

Согласно сообщению, особое внимание глава республики уделил роли Киргизско-российского фонда развития, назвав его одним из ключевых инструментов в укреплении инвестиционного сотрудничества.

Со своей стороны Лавров передал Жапарову слова приветствия от президента РФ Владимира Путина.

"То, что главы государств задают тон в налаживании взаимодействий, в решении задач, которые возникают в самых разных областях, обязывает и нас, как министров иностранных дел, активно обеспечивать скоординированную работу всех органов государственной власти", - сказал российский министр.

Он также подчеркнул, что помимо двусторонних планов, есть регулярные задачи, которые решаются в рамках интеграционных процессов на общем пространстве СНГ.