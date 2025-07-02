Польша сохранит пограничный контроль с Германией и Литвой по 5 августа

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Государственный законодательный центр Польши опубликовал текст постановления о временном возобновлении пограничного контроля за лицами, пересекающими госграницу Польши, являющуюся внутренней границей Евросоюза.

В соответствии с положениями постановления с 7 июля года по 5 августа 2025 года на государственной границе с Германией и Литвой будет восстановлен пограничный контроль лиц.

"Объем пограничного контроля лиц, включая возможность его ограничения в соответствии с принципами, указанными в Шенгенском кодексе о границах, будет корректироваться в зависимости от степени угрозы общественному порядку или безопасности государства в связи с возникновением серьезной угрозы нелегальной иммиграции на польско-немецком и польско-литовском участке государственной границы", - говорится в документе.

В обосновании документа его авторы отметили, что "необходимость восстановления контроля вытекает из анализа миграционной ситуации". "Хотя в результате принятых мер (в том числе модернизации пограничного заграждения) миграционное давление на польско-белорусскую границу снизилось, результатом этого является частичное перенаправление миграционного давления на участок границы Беларуси со странами Балтии (Литвой и Латвией)", - в частности, сказано в обосновании.

Так, "в отличие от Польши, где с 1 января по 29 июня 2025 года зафиксировано снижение миграционного давления на польско-белорусской границе почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, литовские службы зафиксировали рост более чем в три раза, а латвийские службы - более чем в два раза".

"В результате Пограничная стража Польши зафиксировала рост числа выявлений лиц, незаконно пересекших польско-литовскую границу в направлении стран Западной Европы. С 1 января по 29 июня текущего года количество задержанных на границе с Литвой мигрантов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросло более чем вдвое (со 183 до 412) и достигло уровня, аналогичного количеству задержанных за весь 2024 год (432)", - говорится в обосновании.

Временный пограничный контроль на польско-немецком участке, отметили авторы постановления, "продиктован необходимостью проверки правовых условий возможного приема мигрантов с немецкой стороны, особенно в свете избранной немецкой стороной с 8 мая 2025 года практики применения права убежища, заключающейся в непринятии заявлений о предоставлении международной защиты от иностранцев, прибывших на территорию Германии из другого государства-члена, а затем в отказе таким лицам во въезде".