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Президент Южной Кореи выступил за улучшение отношений с КНДР

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен выступает за возобновление диалога с Пхеньяном, но признает, что пока это сложно сделать.

"Мы должны улучшить отношения с Северной Кореей на основе четкой координации с США", - цитирует заявление Ли Чжэ Мена, сделанное им во время пресс-конференции, агентство "Ренхап".

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По его мнению, "полное прекращение диалога - глупый поступок".

Президент Республики Корея признал, что существуют проблемы с возобновлением диалога с Севером. Однако он выразил надежду, что недавняя приостановка Сеулом пропагандистского вещания на границе с КНДР может помочь восстановлению отношений.

"Когда мы решили приостановить вещание по громкоговорителям на Северную Корею, я был обеспокоен тем, насколько быстро и как вообще они отреагируют. Но реакция Северной Кореи была очень быстрой и превзошла ожидания", - отметил Ли Чжэ Мен.

"Мы возобновим межкорейское общение и проложим путь к миру и сосуществованию на Корейском полуострове посредством диалога и сотрудничества", - добавил он.

Пхеньян 12 июня приостановил передачу пропаганды через громкоговорители в сторону Юга в районе границы между двумя странами.

Ранее такой же шаг для улучшения двусторонних отношений предпринял Сеул.

Пхеньян КНДР Сеул Южная Корея
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