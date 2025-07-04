Axios сообщил о телефонном разговоре Зеленского и Трампа

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу утром провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает издание Axios.

Об этом говорится в сообщении журналиста издания в соцсети Х.

По данным источника Axios, "беседа была хорошей". Разговор продлился около 40 минут. Лидеры обсудили среди прочего тему поставок систем ПВО на Украину.

Кроме того, президент США в пятницу провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Накануне Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.