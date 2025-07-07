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Трамп и Зеленский обсуждали смену посла Украины в США

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский 4 июля по телефону в том числе обсуждали возможную смену посла Украины в Вашингтоне, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, в списке потенциальных кандидатов на этот пост - премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, глава Минобороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Сейчас пост посла Украины в США занимает Оксана Маркарова.

Смена посла обсуждалась на фоне того, как администрация Трампа на прошлой неделе объявила, что поставила на паузу передачу некоторых видов оружия Украине. В частности, речь шла о ракетах для ПВО. В Вашингтоне это мотивировали тем, что запасы такого оружия в США близки к истощению.

Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Дональд Трамп Ольга Стефанишина США Украина
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