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Евросоюз готов предоставить Молдавии первые 270 млн евро из Плана роста

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза предоставить Молдавии первые 270 млн евро из так называемого Плана роста. Она заявила об этом на открытии первого саммита Республика Молдова - ЕС.

"Мы готовы предоставить первые 270 млн евро из Плана роста. Они предназначены для решения проблем в энергетике, поставке газа и строительства региональных больниц. Мы рядом с вами, поддерживаем вас и ваши устремления к европейской интеграции", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что будущее Молдавии - в Евросоюзе.

"Это было ясно восемь месяцев назад, когда большинство граждан проголосовали на референдуме об евроинтеграции. Мы выступаем за то, чтобы как можно скорее открыть первый кластер переговоров об интеграции Республики Молдова в ЕС. Мы гордимся вами, мы вместе с вами гордимся тем, чем гордитесь вы. Когда Молдавия станет членом ЕС, у нас вместе будет больше стабильности и безопасности", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что ее страна "сделала свой выбор и будет твердо идти по пути евроинтеграции".

В октябре 2024 года, перед президентскими выборами фон дер Ляйен заявила в Кишиневе о том, что Евросоюз выделит деньги для реализации в Молдавии Плана роста. Впоследствии ЕС одобрил этот план, который предусматривает выделение 1,9 млрд евро в 2025-2027 годах. Соглашение об этом подписали в Кишиневе 9 мая премьер-министр Дорин Речан и европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос. Документ предусматривает выделение суммы в 400 млн евро в качестве гранта и 1,5 млрд евро в качестве кредита на 40 лет с процентными ставками от 0,1% до 3,37%, с льготным периодом в 10 лет.

Евросоюз Майя Санду Молдавия Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
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