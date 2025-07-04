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В ЕС заявили, что ядерная программа Ирана в ее нынешнем виде не заслуживает доверия

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Иран не должен владеть ядерным оружием, а его ядерная программа не убеждает, что она преследует мирные цели, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы не считаем, что у Ирана есть заслуживающая доверия гражданская ядерная программа", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, допускает ли ЕС, выступая с критикой Ирана, наличие мирной ядерной программы Тегерана, как это предусматривалось Совместным всеобъемлющим планом действий.

"Позиция Европейского союза ясна, как и позиция высокого представителя ЕС по иностранным делам: Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Мы продолжим вносить вклад в любые дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности и поиск надежного решения иранского ядерного вопроса, который может быть решен только посредством переговоров", - отметил аль-Ануни.

Он напомнил в этой связи недавнее совместное с "европейской тройкой" (Великобритания, Германия и Франция) заявление Каллас, в котором выражалась "давно проявляемая обеспокоенность в связи расширением иранской ядерной программы", не преследующей убедительной мирной цели.

Представитель Каллас добавил, что ЕС и евротройка "подтверждают свою поддержку МАГАТЭ и ее генерального директора".

"Мы напоминаем твердое обязательство Европейского союза по Договору о нераспространении ядерного оружия как краеугольному камню для недопущения ядерного распространения, и мы обвиняем Иран в том, что он не соблюдает свои обязательства по этому договору", - резюмировал аль-Ануни.

ЕС Иран Ануар аль-Ануни
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