Число жертв наводнения в Техасе превысило 20 человек

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате наводнений, вызванных длительными проливными дождями, в американском штате Техас увеличилось до 24 человек, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 13 жертвах стихии.

Телеканал информирует о многочисленных пропавших без вести, в том числе о 23 девочках, отдыхавших в летнем лагере в округе Керр, который стал эпицентром стихийного бедствия.

Местные власти отметили, что точное количество погибших пока установить невозможно, ситуация продолжает развиваться, и оно может измениться в ту или иную сторону, поскольку "продолжаются спасательные операции в отношении неустановленного числа пропавших без вести".

Губернатор Техаса Грэг Эббот заявил, что спасатели продолжают поисково-спасательные работы и подчеркнул, что "чрезвычайная катастрофа затронула очень много людей".

В социальных сетях "появились отчаянные просьбы о помощи, близкие ищут любую информацию о людях, оказавшихся в зоне наводнения", сообщает агентство Associated Press.