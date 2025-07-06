В Польше заявили о готовности ввести пограничный контроль с Германией и Литвой

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Польша полностью готова ввести временный пограничный контроль с Германией и Литвой с полуночи, заявил в воскресенье на брифинге министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк.

"800 офицеров Пограничной службы, 300 полицейских, 200 жандармов, 500 солдат территориальных сил обороны находятся в полной готовности к началу операции в полночь", - сказал глава МВД Польши, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Семоняк подчеркнул, что введение проверок на внутренних границах ЕС "необходимо для обеспечения абсолютной герметичности наших границ в борьбе с нелегальной миграцией".

Как сообщалось, Польша с 7 июля введет временный контроль на границах с Германией и Литвой. В числе прочего, на усиление границ будет направлено 5 тыс. военнослужащих. Мера принята с целью противодействия нелегальной миграции.