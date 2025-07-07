Nissan обсуждает возможность использования его предприятия в Японии тайваньской Foxconn

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. обсуждает возможность использования одного из его предприятий в стране тайваньской Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) для производства электромобилей. Об этом сообщает японское издание Nikkei со ссылкой на источники.

Речь идет о заводе Oppama в городе Йокосука (префектура Канагава), который находится под угрозой закрытия в связи с реорганизацией операций Nissan. По данным на конец октября прошлого года, на предприятии было задействовано порядка 3,9 тыс. человек.

Сотрудничество с Foxconn позволило бы Nissan сохранить завод и его сотрудников, сократив при этом расходы, пишет Nikkei.

Foxconn, являющаяся крупнейшим в мире производителем электроники по контрактам и поставщиком Apple Inc., активно расширяет операции в сфере выпуска электромобилей через создание зарубежных СП. Так, в 2024 году Foxconn приобрела 50% в дочерней структуре немецкого производителя автокомпонентов ZF.

Главный исполнительный директор Nissan Айван Эспиноза, возглавивший компанию в апреле, ранее анонсировал план сокращения 15% рабочих мест и закрытия семи заводов. Реализация этих мер, как ожидается, позволит добиться экономии на ежегодных расходах в размере 500 млрд иен ($3,4 млрд) в течение двух лет.

Завод Oppama, работающий с 1961 года, является одним из основных предприятий Nissan, его производственная мощность составляет 240 тыс. автомобилей в год. Однако использование его мощностей в последние годы падает из-за снижения продаж Nissan: в прошлом году они были задействованы лишь на 40%, отмечает Nikkei.