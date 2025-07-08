Индексы США упали на новых пошлинах

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали развитие ситуации в мировой торговле.

Президент США Дональд Трамп сообщил 14 странам о введении новых пошлин на импорт с 1 августа.

Первыми получателями писем Трампа стали премьер-министр Японии Сигэру Исиба и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен. Американский лидер сообщил, что с 1 августа 2025 года США введут тариф в 25% на все товары, поступающие из этих стран в Штаты.

Президент США предупредил, что если какая-либо из стран повысит свои тарифы в ответ, то Вашингтон поднимет свои пошлины на такую же величину.

Между тем Евросоюз близок к заключению торговой сделки со Штатами после телефонного разговора между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы находимся на пороге завершающего этапа, по крайней мере в том, что касается принципиального соглашения", - заявил представитель ЕС Олоф Жилл журналистам в Брюсселе.

Представитель германского правительства Штефан Корнелиус сказал, что в Еврокомиссии "настроены оптимистично, но прорабатывают различные сценарии, так как время на исходе".

Трамп заявил в воскресенье, что "зеркальные" пошлины, объявленные им в апреле, вступят в силу с 1 августа.

На этой неделе трейдеры также ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 17-18 июня, по итогам которого регулятор оставил процентные ставки неизменными.

Акции Tesla потеряли в цене 6,8% по итогам торгов после объявления главой компании Илоном Маском в выходные о создании новой политической партии - "Партии Америки". Трамп написал в соцсети TruthSocial, что Маск, по его мнению, "сошел с рельсов". Глава государства отметил, что третьи партии "никогда не добивались успеха в Штатах, и система, похоже, не предназначена для них".

Химкомпания Dow Inc. сократила рыночную стоимость на 3,4%. Она сообщила, что закроет три производственных предприятия в Европе до конца 2027 года и спишет в связи с этим от $360 млн до $790 млн.

Котировки бумаг инвестиционной BlackRock, покупающей за неназванную сумму ElmTree Funds из сферы недвижимости с активами под управлением на $7,3 млрд, снизились на 0,6%.

Apple Inc. потеряла 1,7% капитализации на фоне критики в адрес ее главы Тима Кука со стороны торгового советника Трампа Питера Наварро. По мнению Наварро, Кук затягивает перевод производства за пределы Китая.

Рыночная стоимость Strategy Inc. уменьшилась на 2,1%. Разработчик программного обеспечения сообщил, что может выпустить и продать привилегированные акции на сумму до $4,2 млрд. При этом он зафиксировал по итогам второго квартала нереализованную прибыль от операций с цифровыми активами в $14,05 млрд.

Акции WNS Holdings подскочили в цене на 14,3% после новостей о покупке этой ИТ-компании французской Capgemini за $3,3 млрд.

Капитализация Molina Healthcare понизилась на 2,9%. Страховая компания ухудшила годовой прогноз, а ее предварительная оценка скорректированной прибыли за второй квартал оказалась ниже ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,94% и составил 44406,36 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,79% - до 6229,98 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,92% и составил 20412,52 пункта.