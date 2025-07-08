Трамп пообещал направить больше оружия Украине

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что направит Украине больше оружия.

"Мы должны отправить больше оружия, потому что они должны быть в состоянии защитить себя", - заявил Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По его словам, Россия наносит Украине " очень сильный удар".

Президент США уточнил, что груз будет включать "в первую очередь оборонительное оружие".

Трамп назвал конфликт на Украине "ужасной вещью".

"Я останавливаю войны", - сказал он.