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Пашинян и Алиев договорились продолжить двусторонние переговоры

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений между странами, говорится в совместном заявлении МИД Армении и Азербайджана.

С соответствующим сообщением выступили министерства иностранных дел Армении и Азербайджана.

"Было подтверждено, что двусторонние переговоры представляют собой наиболее эффективный формат для обсуждения всех вопросов, касающихся процесса нормализации, и на этой основе было решено продолжать такой диалог, ориентированный на результат", - отмечается в сообщении.

Лидеры стран, "отметив прогресс в процессе делимитации границы, поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в этом направлении".

"Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия между двумя странами", - сказано в сообщении.

Пашинян и Алиев также выразили благодарность президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну за теплое гостеприимство и организацию их двусторонней встречи.

Ильхам Алиев Абу-Даби Азербайджан Никол Пашинян Армения МИД
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