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Глава Минобороны Польши назвал Балтику внутренним морем НАТО

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Балтийское море с недавнего времени является внутренним морем НАТО, заявил в среду министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса", - сказал глава польского Минобороны, которого цитирует пресс-служба ведомства.

В Минобороны Польши подчеркнули, что укрепление польского побережья Балтийского моря - это "дань уважения" другим странам НАТО.

Балтийское море НАТО Швеция Польша Финляндия
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