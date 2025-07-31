Патрушев заявил о попытках стран НАТО регулировать проход судов РФ в Балтийском море

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Страны НАТО пытаются регулировать проход российских судов через Датские проливы и останавливать их в других районах Балтики под предлогом экологического контроля, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Страны НАТО пытаются придумать собственные трактовки международного морского права с тем, чтобы по своему усмотрению регулировать проход наших судов через Датские проливы, а также останавливать их в других районах Балтики, например, под предлогом экологического контроля", - сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ России в четверг.

По его словам, одной из важнейших задач развития создаваемого Трансарктического транспортного коридора является обеспечение его безопасного функционирования.

"Уже сегодня очевидно, что страны Запада предпринимают различные действия по созданию препятствий для реализации проекта, дающего России уникальную возможность работать и развиваться в условиях санкционного давления, имеющего цель парализовать торговлю Российской Федерации", - заявил помощник президента РФ.

Он сообщил, что собственные арктические стратегии разработали и утвердили США и Франция.

"Британия обозначила Арктику в качестве региона критической важности для своей безопасности, развивая подводный флот и сотрудничество с арктическими союзниками", - отметил Патрушев.

"Вступление Швеции и Финляндии в блок НАТО в 2023 году радикально изменило геополитический ландшафт Арктики. Теперь семь из восьми арктических стран являются членами НАТО", - констатировал он.

"Министр обороны Польши открыто призвал к пересмотру "устаревших" по его мнению правил судоходства в Балтийском море, мотивируя свою позицию тем, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса", - сказал Патрушев.

"И это далеко не полный перечень потенциальных угроз национальным интересам России", - отметил он.