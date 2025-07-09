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Трамп ввел пошлины на импорт из Молдавии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп направил президенту Молдавии Майе Санду письмо о введении тарифов на поставляемые в Соединенные Штаты молдавские товары.

"С 1 августа 2025 года мы вводим пошлину в размере 25% на все без исключения товары из Молдавии, ввозимые в США", - говорится в письме, опубликованном в среду в соцсети Truth Social.

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Кроме того, письма о введении пошлин получили лидеры Брунея (также 25%), Филиппин (30%), Алжира, Ливии и Ирака (все - 30%).

Ранее Трамп разослал аналогичные письма о введении тарифов на ввозимые в США товары лидерам семи стран: Южной Кореи, Японии, Казахстана, Малайзии (все - 25%), ЮАР (30%), Лаоса и Мьянмы (обе - 40%).

Во всех документах, включая опубликованные в среду, отмечается, что в случае решения перечисленных стран повысить пошлины на американские товары выбранный процент тарифа добавится к уже введенному администрацией США на импорт из данных государств.

Трамп объявил о введении повышенных пошлин на импорт в начале апреля, однако затем отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях. Срок истекает 9 июля, и ранее президент дал понять, что продлеваться он не будет. За это время США удалось заключить торговое соглашение с Вьетнамом, а также рамочные соглашения с Китаем и Великобританией.

Дональд Трамп США Молдавия Майя Санду
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