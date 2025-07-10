Поиск

Токаев направил ответное письмо Трампу по поводу пошлин на товары из Казахстана

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо американскому коллеге Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров, сообщила пресс-служба главы республики.

"Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов Америки привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей. Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в четверг.

Также отмечается, что "Токаев выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме".

Как сообщалось, 7 июля в Астану поступило официальное сообщение от президента США о введении с 1 августа 2025 года новых импортных пошлин в отношении ряда стран, включая Казахстан. Для продукции, экспортируемой из Казахстана в Штаты, установлена единая ставка в размере 25% на весь объем поставок.

При этом, отмечали в Минторговли, принятые меры не затронут около 95% экспорта Казахстана в США: большая часть казахстанского экспорта - а именно основные стратегические товары, такие как нефть, уран, серебро, ферросплав, тантал и титан - продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов.

Ранее ожидалось, что дополнительные пошлины будут распространяться на фосфор (в 2024 году экспорт равнялся $15,9 млн), ферросилиций ($12,7 млн), линзы ($4,1 млн), пшеничную клейковину ($4 млн), нитрат аммония ($2,4 млн).

Правительство Казахстана направило в администрацию Белого дома США предложения и инициативы по улучшению условий взаимной торговли и готовится к дальнейшим переговорам.

По информации Минторговли страны, товарооборот между Казахстаном и США за 2024 год составил $4,2 млрд, что на 4% выше по сравнению с предыдущим годом. Основу казахстанского экспорта в Соединенные Штаты составляют сырая нефть (56,2% от общего объема экспорта), уран (16,4%), серебро (12,2%), ферросплавы (9,5%), тантал и изделия из него (0,9%).

Товарооборот между Казахстаном и США за январь-май 2025 года составил $1,265 млрд, при этом экспорт из Казахстана в США по итогам пяти месяцев равнялся $418,2 млн.


Касым-Жомарт Токаев Казахстан США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Молдавия закупила почти половину необходимого для отопительного сезона газа

Что случилось этой ночью: четверг, 10 июля

Госдеп США сообщил о планах Рубио встретиться с Лавровым в Куала-Лумпуре

В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Рубио в Малайзии прорабатывается

В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Рубио в Малайзии прорабатывается

Администрация Трампа сообщила о несоответствии Гарвардского университета стандартам

Администрация Трампа сообщила о несоответствии Гарвардского университета стандартам
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6696 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });