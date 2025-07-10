Токаев направил ответное письмо Трампу по поводу пошлин на товары из Казахстана

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо американскому коллеге Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров, сообщила пресс-служба главы республики.

"Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов Америки привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей. Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в четверг.

Также отмечается, что "Токаев выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме".

Как сообщалось, 7 июля в Астану поступило официальное сообщение от президента США о введении с 1 августа 2025 года новых импортных пошлин в отношении ряда стран, включая Казахстан. Для продукции, экспортируемой из Казахстана в Штаты, установлена единая ставка в размере 25% на весь объем поставок.

При этом, отмечали в Минторговли, принятые меры не затронут около 95% экспорта Казахстана в США: большая часть казахстанского экспорта - а именно основные стратегические товары, такие как нефть, уран, серебро, ферросплав, тантал и титан - продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов.

Ранее ожидалось, что дополнительные пошлины будут распространяться на фосфор (в 2024 году экспорт равнялся $15,9 млн), ферросилиций ($12,7 млн), линзы ($4,1 млн), пшеничную клейковину ($4 млн), нитрат аммония ($2,4 млн).

Правительство Казахстана направило в администрацию Белого дома США предложения и инициативы по улучшению условий взаимной торговли и готовится к дальнейшим переговорам.

По информации Минторговли страны, товарооборот между Казахстаном и США за 2024 год составил $4,2 млрд, что на 4% выше по сравнению с предыдущим годом. Основу казахстанского экспорта в Соединенные Штаты составляют сырая нефть (56,2% от общего объема экспорта), уран (16,4%), серебро (12,2%), ферросплавы (9,5%), тантал и изделия из него (0,9%).

Товарооборот между Казахстаном и США за январь-май 2025 года составил $1,265 млрд, при этом экспорт из Казахстана в США по итогам пяти месяцев равнялся $418,2 млн.



