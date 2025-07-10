В ЕС призвали Баку и Ереван ускорить процесс подписания мирного договора

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз призывает Азербайджан и Армению как можно скорее приступить к подписанию и ратификации проекта мирного соглашения, заявила азербайджанскому агентству Report представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Анита Хиппер.

"ЕС решительно поддерживает процесс нормализации отношений между двумя странами. Мы призываем обе стороны как можно скорее приступить к подписанию и ратификации проекта мирного соглашения. ЕС готов предоставить дополнительную поддержку и экспертизу, если стороны об этом попросят", - отметила Хиппер, комментируя встречу президента Азербайджана Ильхам Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 10 июля в Абу-Даби.

Эти переговоры она назвала "важным шагом на пути к установлению прочного мира и безопасности в регионе".

Хиппер добавила, что ранее Евросоюз приветствовал завершение переговоров по проекту соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией в марте 2025 года.

10 июля Алиев и Пашинян в Абу-Даби обсудили мирную повестку. На переговорах, которые проходили в формате тет-а-тет и в расширенном составе и продолжались почти 5 часов, стороны договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по построению доверия между Азербайджаном и Арменией.