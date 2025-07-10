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США заявили об обсуждении с другими странами вопроса передачи ЗРК Patriot Киеву

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Администрация США контактирует с властями других стран, чтобы определить, кто мог бы передать Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, заявил в четверг глава Госдепа Марко Рубио.

"Мы активно обсуждаем вопрос о Patriot с другими странами", - заявил он журналистам в Малайзии.

По словам Рубио, поделиться подобными ЗРК могли бы такие страны как Испания, ФРГ.

"Мы стараемся искать креативные варианты для поставок оружия оборонительного характера", - добавил он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока рассматривает возможность поставки комплексов Patriot на Украину.

"Им (Украине - ИФ) очень бы этого хотелось, они обращались с такой просьбой. Patriot - действительно очень редкая система", - сказал он журналистам в среду в Белом доме.

По словам Трампа, "многое уже было отправлено Украине". "Они хотят получить её, я знаю об этом запросе, нам предстоит рассмотреть этот вопрос", - сказал президент США.

Он отметил, что "это очень дорогая система".

Ранее портал Axios сообщил, что президент США обязался в сжатые сроки отправить Киеву 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

Кроме того, по данным немецкого источника, канцлер ФРГ Фридрих Мерц позвонил Трампу и выразил готовность Германии приобрести у США батареи Patriot для последующей передачи на Украину.

Трамп предложил, чтобы Берлин продал Киеву одну из своих батарей, сообщает портал со ссылкой на три источника.

По данным официальных лиц, Трамп и Мерц не пришли к соглашению по данной идее, однако обсуждение продолжается.


Patriot Марко Рубио США Украина
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