Трамп заявил, что США рассматривают возможность поставки ЗРК Patriot на Украину

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - США пока рассматривают возможность поставки комплексов Patriot на Украину, заявил президент Дональд Трамп.

"Им (Украине - ИФ) очень бы этого хотелось, они обращались с такой просьбой. Patriot - действительно очень редкая система", - сказал он журналистам в среду в Белом доме.

По словам Трампа, "многое уже было отправлено Украине". "Они хотят получить её, я знаю об этом запросе, нам предстоит рассмотреть этот вопрос", - сказал президент США.

Он отметил, что "это очень дорогая система".

"Жаль, что приходится тратить такие огромные деньги на войну", - заключил Трамп.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США обязался в сжатые сроки отправить Киеву 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

Кроме того, по данным немецкого источника, канцлер ФРГ Фридрих Мерц позвонил Трампу и выразил готовность Германии приобрести у США батареи Patriot для последующей передачи на Украину.

Трамп предложил, чтобы Берлин продал Киеву одну из своих батарей, сообщает портал со ссылкой на три источника.

По данным официальных лиц, Трамп и Мерц не пришли к соглашению по данной идее, однако обсуждение продолжается.

Ранее Пентагон объявил, что отправит на Украину партию оборонительных вооружений в соответствии с указанием президента США.

Накануне Трамп заявил, что намерен нарастить поставки оружия Украине.

На прошлой неделе администрация США объявила, что поставила на паузу передачу некоторых видов оружия Украине. В частности, речь шла о ракетах для ПВО. В Вашингтоне это мотивировали тем, что запасы такого оружия в США близки к истощению.



