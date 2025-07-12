Словакия рассчитывает вскоре договориться с европейскими партнерами по санкциям против РФ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Братислава в ближайшие дни намерена урегулировать с европейскими партнерами проблему относительно очередного пакета антироссийских санкций.

"Правительство Словакии желает достичь соглашения с европейскими партнерами об одобрении 18-го пакета санкций в отношении России до вторника или среды, заявил премьер-министр Роберт Фицо", - сообщают словацкие СМИ.

По словам главы словацкого правительства, кабинет запросит гарантий в энергетическом секторе, которые должны будут обеспечить доступные цены. При этом Фицо отметил, что на переговорах "растет нервозность".

Словакия на саммите ЕС в Брюсселе 26 июня заблокировала одобрение 18-го пакета санкций против РФ, мотивируя это опасениями, что план ЕК по отказу от российских энергоносителей к 2027 году нанесет стране непоправимый ущерб, и требуя гарантий своей энергетической безопасности.