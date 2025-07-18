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Израиль нанес новые авиаудары в сирийской провинции Эс-Сувейда

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Израильские военные в ночь на пятницу нанесли новые авиаудары по сирийской провинции Эс-Сувейда и одноименному городу с преимущественно друзским населением, сообщило агентство САНА.

"Израильские (...) самолеты совершили налет на окраины города Эс-Сувейда", - говорится в сообщении.

Накануне сирийские правительственные войска покинули провинцию, в ней был введен режим прекращения огня, а контроль за обеспечением правопорядка передан комитету, в который входят представители властей и духовные лидеры друзов.

Ранее сообщалось, что 14 июля в городе в столкновениях правительственных сил с друзами погибли по меньшей мере 34 человека.

В пятницу президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа распространил заявление, обвинив друзских боевиков в Эс-Сувейде в нарушении режима прекращения огня. Он также предостерег от "продолжающегося вопиющего вмешательства Израиля во внутренние дела Сирии, которое ведет лишь к дальнейшему хаосу и разрушениям и еще больше осложняет ситуацию в регионе".

В среду Армия обороны Израиля нанесла удары по зданию генштаба вооруженных сил Сирии и президентскому дворцу в Дамаске.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об "обязательствах Израиля по сохранению приграничной демилитаризованной зоны на юго-западе Сирии и защите местного друзского населения".

Соединенные Штаты "не поддержали недавние израильские удары" по Сирии, заявила журналистам представитель госдепартамента США Тэмми Брюс.

Она сообщила, что Вашингтон "ведет дипломатические переговоры с Израилем и Сирией на самом высоком уровне для урегулирования нынешнего кризиса, и достижения прочного соглашения между двумя суверенными государствами".

Биньямин Нетаньяху Дамаск Израиль
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