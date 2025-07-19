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Из Латвии могут выдворить 841 россиянина с истекшими разрешениями на проживание

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Латвия может выдворить более 800 граждан РФ, поскольку истекло их разрешение на постоянное проживание на территории республики, заявило в субботу латвийское Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

"На основании поправок к Закону об иммиграции срок действия постоянного вида на жительство для 841 гражданина Российской Федерации истек, поскольку документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС не были поданы до 30 июня 2025 года. Соответственно, указанные лица должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2025 года", - говорится в заявлении.

Поправки к Закону об иммиграции от 20 июня 2024 года предусматривают, что граждане РФ, имевшие постоянное место жительства в Латвии до приобретения гражданства России и получившие постоянный вид на жительство в соответствии со статьей 23.1 Закона "О въезде и пребывании иностранных граждан и лиц без гражданства в Латвийской Республике", были обязаны до 30 июня 2025 года подать в PMLP документы для запроса статуса постоянного жителя ЕС, включая справку об успешной сдаче экзамена по государственному языку.

Латвия PMLP
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