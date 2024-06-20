В Латвии знание госязыка должен будет подтвердить более широкий круг россиян

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сейм Латвии принял в четверг в окончательном чтении закон, расширяющий круг россиян с постоянным видом на жительство, которым необходимо пройти проверку на владение государственным языком.

Как сообщили агентству BNS в пресс-службе сейма, принятые поправки в закон об иммиграции гласят, что проверку на владение государственным языком должны будут пройти граждане России, которые получили постоянные виды на жительство в соответствии с так называемым законом об иностранцах. Этим законом, утратившим силу 1 мая 2003 года с вступлением в силу закона об иммиграции, было предусмотрено, что постоянные виды на жительство могли получить те иностранцы, у которых место проживания на 1 июля 1992 года было зарегистрировано в Латвии и которые были зарегистрированы в реестре жителей.

Принятыми поправками установлено, что для таких граждан России постоянные виды на жительство будут действительны до 15 июля следующего года, если Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ) до 30 июня 2025 года не будут получены документы, необходимые для оформления статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС).

Для тех же, кому для обращения за статусом постоянного жителя ЕС потребуется подтверждение владения госязыком, вид на жительство будет действителен до 17 ноября следующего года при условии, если до 30 июня 2025 года поступит информация о том, что конкретное лицо хотя бы один раз проходило проверку на владение государственным языком и ему была назначена повторная проверка, а УДГМ до 31 октября следующего года не получит необходимых документов для оформления статуса постоянного жителя ЕС.

Новые требования будут распространяться примерно на 5 тыс. граждан России, отмечали ранее представители латвийского МВД. Знание языка должны будут подтвердить люди в возрасте до 75 лет.