В ЮНЕСКО сожалеют в связи с решением США покинуть организацию

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выразила сожаление в связи с решением президента США Дональда Трампа вывести страну из состава организации, передает EFE.

"Пусть это и вызывает сожаление, но это объявление было предсказуемым, и ЮНЕСКО было к нему готово", - сказала она.

Азуле отметила, что причины вывода США из ЮНЕСКО такие же, как были и семь лет назад, когда Трамп в первый президентский срок принимал такое же решение. При этом, по ее словам, ситуация внутри организации с тех пор сильно изменилась.

О решении Трампа 22 июля сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

"Президент Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО - организации, которая поддерживает противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные проекты. Эти проекты полностью противоречат политике здравого смысла, за которую американцы проголосовали в ноябре", - сказала она.

По данным The New York Post, в Белом доме после проведенной оценки пришли к выводу, что ЮНЕСКО, в частности, придерживается "пропалестинского и прокитайского" подхода.

"Президент всегда будет ставить интересы Америки на первое место и обеспечивать членство страны во всех международных организациях, которые соответствуют нашим национальным интересам", - отметила представитель Белого дома.

Решение о выходе вступит в силу в конце декабря 2026 года.

В феврале Трамп поручил администрации провести 90-дневный анализ целесообразности дальнейшего присутствия США в составе ЮНЕСКО.