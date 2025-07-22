Глава Минфина Израиля призвал создавать еврейские поселения в секторе Газа

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что израильским властям нужно вновь организовывать еврейские поселения в секторе Газа.

"Мы можем начать с северной границы и создать здесь три поселения. Мы уже ведем переговоры на эту тему", - приводит The Times of Israel слова Смотрича с конференции в Кнессете, посвященной вопросу восстановления поселений в секторе Газа.

Смотрич отметил, что обсуждал данный вопрос с главой Генштаба Армии обороны Израиля Эялем Замиром.

"Мы займем Газу и сделаем ее неотделимой частью Израиля", - подчеркнул министр.

Глава Минфина также заявил, что президент США Дональд Трамп поддерживает идею превратить Газу в процветающую курортную зону. По словам Смотрича, этой цели будет способствовать реализация плана добровольного переселения жителей анклава за рубеж.

С 1967 по 2005 годы сектор Газа находился под прямым управлением Израиля. В 2005 году по "Плану одностороннего размежевания", предложенному израильским премьером Ариэлем Шароном, Израиль вывел из сектора войска и ликвидировал поселения.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.