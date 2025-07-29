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Мерц считает признание Палестины возможным только после прекращения огня в Газе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Германия считает первостепенной задачей достижение прекращения огня в секторе Газа: только после этого можно будет решать вопрос о признании палестинского государства, заявил во вторник немецкий канцлер Фридрих Мерц.

"Правительство ФРГ не планирует признавать палестинское государство в ближайшее время. Для нас первоочередной задачей является решение более насущных вопросов, таких, как прекращение огня в Газе и лишение членов движения ХАМАС доступа к оружию", - сказал Мерц в Берлине на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II.

По словам Мерца, затем Израиль должен как можно скорее решить гуманитарный кризис в секторе Газа, и Германия приветствует первые шаги, сделанные в этом направлении. Кроме того, он призвал Израиль отказаться от дальнейших перемещений и шагов по аннексии Западного берега Иордана.

"В настоящее время мы не считаем признание палестинского государства правильным шагом. Это может быть одним из последних шагов на пути к реализации решения о двух государствах", - заключил канцлер.

Он добавил, что правительство Германии по-прежнему считает наилучшим вариантом урегулирование конфликта на основании принципа "два государства для двух народов" посредством переговоров.

Мерц поблагодарил короля Иордании Абдаллу II за сотрудничество в сфере гуманитарной помощи сектору Газа. По словам канцлера, в настоящий момент глава Минобороны Германии Борис Писториус согласовывает с иорданским коллегой сброс гуманитарных грузов в секторе Газа с воздуха.

Кроме того, лидер Германии анонсировал, что главы МИД "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции) могут отправиться в Израиль на следующей неделе, чтобы разъяснить позицию трех правительств. Он также сказал, что лидеры этих стран оставляют за собой право на дальнейшие консультации и принятие дальнейших решений по этому вопросу, однако ждут скорейших действий и решений со стороны Израиля.

В пятницу страны "евротройки" опубликовали совместное заявление, в котором призвали к выводу израильских войск из сектора Газа и к отстранению группировки ХАМАС от власти в анклаве с дальнейшим установлением временного правления и соблюдением мер безопасности. Кроме того, они призвали правительство Израиля немедленно снять ограничения на поставки помощи и срочно разрешить ООН и гуманитарным неправительственным организациям выполнять их работу.

Германия Фридрих Мерц Палестина сектор Газа
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