Страны "евротройки" призвали к выводу войск Израиля из Газы и к лишению ХАМАС власти в секторе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Страны "евротройки" (Британия, Германия, Франция) в пятницу призвали к выводу израильских войск из сектора Газа и к отстранению группировки ХАМАС от власти в анклаве.

"Мы привержены задаче (...) установить в секторе Газа временное управление и меры безопасности, гарантировать поставки гумпомощи на должном уровне. Это должно сопровождаться выводом израильских войск и отстранением руководства ХАМАС от власти в качестве ключевых шагов на пути к решению конфликта путем реализации концепции "два государства для двух народов", - говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте британского правительства.

"Мы призываем все стороны положить конец конфликту путем немедленного прекращения огня. Мы призываем к немедленному и беспрекословному освобождению всех заложников, которые находятся в плену у ХАМАС", - также говорится в заявлении.

Страны "евротройки" подчеркнули, что ХАМАС нужно лишить доступа к оружию, и что группировка "не должна играть никакой роли в будущем Газы".

Кроме того, "евротройка" призвала правительство Израиля немедленно снять ограничения на поставки помощи и срочно разрешить ООН и гуманитарным неправительственным организациям выполнять свою работу.

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен уступать на переговорах с группировкой. Он подчеркнул, что Израиль по-прежнему намерен добиться всех целей военной кампании, в том числе вернуть всех заложников домой.

В четверг стало известно, что Нетаньяху распорядился отозвать домой из Катара израильских переговорщиков для консультаций в Израиле. США также отозвали делегацию из Дохи.

Источник The Times of Israel в канцелярии Нетаньяху отмечал, что переговоры зашли в тупик. В свой черед портал Ynet передавал со ссылкой на представителей израильских властей, что речь о провале переговоров не идет, но существуют "значимые различия" в позициях сторон, и властям Израиля надо понять, что делать дальше.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.