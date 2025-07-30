Около 60 человек вывезли с Халактырского пляжа на Камчатке из-за угрозы цунами

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали с Халактырского пляжа в Камчатском крае около 60 человек в связи с угрозой цунами, сообщает пресс-служба МЧС России.

"На Камчатке спасатели вывезли порядка 60 отдыхающих с Халактырского пляжа. Люди жили в серф-лагере на берегу Тихого океана. В связи с угрозой цунами было принято решение вывезти их в безопасный район", - говорится в сообщении.

Для перевозки людей использовали два автомобиля повышенной проходимости МЧС России и один автомобиль краевых спасателей.

Халактырский пляж - одна из достопримечательностей Камчатского края, расположенный неподалеку от Петропавловска-Камчатского на берегу Тихого океана. Он известен своим черным песком, а также панорамой сразу трех вулканов. Его длина составляет около 50 км.

В среду в районе Камчатки произошло мощное землетрясение, оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по разным данным, достигала 8,7. Была объявлена тревога цунами. Затем сейсмологи зарегистрировали еще 30 ощущаемых землетрясений силой 2-5 баллов.