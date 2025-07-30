Поиск

Около 60 человек вывезли с Халактырского пляжа на Камчатке из-за угрозы цунами

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали с Халактырского пляжа в Камчатском крае около 60 человек в связи с угрозой цунами, сообщает пресс-служба МЧС России.

"На Камчатке спасатели вывезли порядка 60 отдыхающих с Халактырского пляжа. Люди жили в серф-лагере на берегу Тихого океана. В связи с угрозой цунами было принято решение вывезти их в безопасный район", - говорится в сообщении.

Для перевозки людей использовали два автомобиля повышенной проходимости МЧС России и один автомобиль краевых спасателей.

Халактырский пляж - одна из достопримечательностей Камчатского края, расположенный неподалеку от Петропавловска-Камчатского на берегу Тихого океана. Он известен своим черным песком, а также панорамой сразу трех вулканов. Его длина составляет около 50 км.

В среду в районе Камчатки произошло мощное землетрясение, оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по разным данным, достигала 8,7. Была объявлена тревога цунами. Затем сейсмологи зарегистрировали еще 30 ощущаемых землетрясений силой 2-5 баллов.

Камчатский край МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На Курильском озере возникло цунами из-за землетрясения

Совладелец "Внуково" Ванцев заявил о готовности стать инвестором "Домодедово"

Совладелец "Внуково" Ванцев заявил о готовности стать инвестором "Домодедово"

На Камчатке ущерб от землетрясения оценят в течение недели

На Камчатке ущерб от землетрясения оценят в течение недели

К Северо-Курильску пришла четвертая волна цунами

Режим ЧС ввели на Северных Курилах

Порт Северо-Курильска частично затоплен волной цунами

Есть пострадавшие в результате сильного землетрясения на Камчатке

Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5

Волна цунами до четырех метров зафиксирована в Елизовском районе Камчатки

Часть фасада детсада в Петропавловске-Камчатском обрушилась после землетрясения

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6842 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2322 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });