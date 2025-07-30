К Северо-Курильску пришла четвертая волна цунами

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - К Северо-Курильску пришла четвертая волна цунами, но она была уже слабой, сообщил "Интерфаксу" мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников.

"Четвертая волна была, но она была слабая. Самая серьезная была третья волна, которая натворила дел. Нарушила инфраструктуру порта, весь малый флот вытащило в море, он сейчас болтается в проливе, часть судов выбросило на берег. Сейчас частный бизнес будет оценивать свои потери, а они есть", - сказал мэр.

Тревога цунами остается. Но в Северо-Курильске она действует для территории порта, сам город находится на возвышенности в безопасном месте, отметил мэр.

Пострадавших нет. Ранее сообщалось, что после мощного землетрясения возле Камчатки в Северо-Курильске объявили тревогу цунами и эвакуировали всех людей из цунамиопасной зоны.

В городе введен режим ЧС из-за последствий землетрясения и цунами.