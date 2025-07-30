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На тихоокеанском побережье Южной Америки предупредили о возможности цунами

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Власти некоторых стран Южной Америки в среду выпустили предупреждения о возможности возникновения цунами на тихоокеанском побережье после мощного землетрясения у берегов Камчатки, информируют СМИ региона.

Эквадорский Национальный центр предупреждения цунами сообщил о том, что цунами может достичь Галапагосских островов. Не исключено, что "большая волна" дойдет и до континентальной части страны.

"В случае, если подтвердится, что удар значительной силы придется по континентальному побережью, будет задействована система раннего предупреждения - сработают сирены, установленные в стратегически важных местах побережья", - сообщил Национальный секретариат управления рисками при правительстве Эквадора.

Если цунами и дойдет до побережья Эквадора, это произойдет не ранее 11:00 местного времени (19:00 по Москве), отмечают СМИ.

Управление гидрографии и навигации военно-морских сил Перу также распространило предупреждение о возможности цунами: "На основании анализа и оценки Национального центра предупреждения цунами информируем о том, что цунами может дойти до побережья Перу. Следует проявлять постоянную бдительность".

Президент Чили Габриэль Борич распорядился провести эвакуацию жителей прибрежных районов за три часа до возможного прихода "большой волны". Тревога в связи с возможностью возникновения цунами объявлена практически по всему побережью страны.

Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 местного времени (02:24) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. В Японии магнитуду произошедшего близ Камчатки землетрясения оценили в 8,8.

Перу Чили Эквадор Камчатка Галапагосские острова Южная Америка Тихий океан
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