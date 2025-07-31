Трамп отложил введение повышенных пошлин на импорт из Мексики еще на 90 дней

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил о продлении действующего режима импортных пошлин для Мексики еще на 90 дней, чтобы за этот срок договориться о новом торговом соглашении.

"Мы договорились продлить на 90 дней те же условия, что действовали в последнее время, - написал Трамп в соцсети Truth Social. - В частности, Мексика продолжит платить "фентаниловую пошлину" в размере 25%, 25%-ную пошлину на автомобили, а также 50% тариф на сталь, алюминий и медь".

Ранее президент обещал ввести в отношении импорта из Мексики пошлину в 30% с 1 августа. При этом он неоднократно говорил, что не намерен продлевать этот дедлайн.

Трамп также отметил, что Мексика согласилась "немедленно отменить нетарифные торговые барьеры, которых было много".

"Мы будем вести переговоры с Мексикой в ближайшие 90 дней с целью подписать торговое соглашение в течение этих 90 дней, или дольше", - написал президент