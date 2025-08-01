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Венгрия разработает национальный план действий из-за пошлин США в отношении ЕС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Венгрия намерена разработать национальный план действий в связи с пошлинами в отношении ЕС со стороны США.

"Правительство Венгрии разработает план действий по защите рабочих мест и производств в стране после достижения торгового соглашения между США и ЕС", - приводит в пятницу слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана телеканал РТРС.

Торговым соглашением предусмотрены американские пошлины в 15% на товары из ЕС.

Орбан напомнил, что Венгрия экспортирует товары в США на сумму примерно $11 млрд в год, и важно, чтобы венгерские компании-экспортеры продукции в Штатах не увольняли работников и не сворачивали производственные мощности.

Ранее правительство Венгрии подвергло критике торговое соглашение ЕС и США, отметив, что "оно вредно для европейских интересов и венгерских, в частности".

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш назвал это соглашение "актом унижения для ЕС", подчеркнув, что, если бы Венгрия вела переговоры самостоятельно, она бы достигла более выгодной сделки с президентом США Дональдом Трампом.

Венгрия ЕС США Виктор Орбан Дональд Трамп
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