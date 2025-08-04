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Филиппины и Индия впервые провели совместные военные учения в Южно-Китайском море

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Филиппинские и индийские ВМС завершили первые совместные военные учения в Южно-Китайском море, где Филиппины, КНР и еще ряд стран ведут территориальный спор, сообщает AP.

Учения начались 3 августа и продолжались два дня. Начальник Генштаба ВС Филиппин генерал Ромео Браунер-младший заявил журналистам, что маневры прошли успешно, и выразил надежду, что военные двух стран организуют совместные учения и в будущем.

На вопрос, предпринимала ли Народно-освободительная армия Китая (НОАК) какие-то действия в связи с данными маневрами, Браунер-младший лишь отметил, что никаких инцидентов зафиксировано не было, однако за военными Филиппин и Индии велось наблюдение.

Ранее филиппинские военные сообщали, что два корабля ВМС КНР были замечены накануне в 46 км от одного из двух филиппинских фрегатов, задействованных в учениях.

Южное командование театра военных действий НОАК сообщало, что его войска вели плановое патрулирование в воскресенье и понедельник на вверенной территории.

По информации AP, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший отправился 4 августа с пятидневным визитом в Индию на переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди и другими высокопоставленными официальными лицами, чтобы обсуждать вопросы обороны, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, фармацевтики и туризма.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.

При этом Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии, организуют совместное патрулирование спорных вод вместе с США, Японией, Австралией, Новой Зеландией, Францией.

Одновременно с тем Индия с 1960-х годов оспаривает контроль КНР над Аксайчином, находящимся на стыке Китая, Индии и Пакистана. Индия включает его в союзную индийскую территорию Ладакх. КНР, в свою очередь, претендует на 90 тыс. кв. км в индийском штате Аруначал-Прадеш.

Индия Китай США Филиппины Южно-Китайское море
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